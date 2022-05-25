Гонщик на байке врезался в грузовик и попал в реанимацию в Новосибирске

Авария произошла рано утром по улице Народной,55. Мужчина на мотоцикле ехал на большой скорости по дороге и столкнулся с грузовиком.
Судя по кадрам с места происшествия, байк сибиряка сильно пострадал – его подмяло под колесо тяжеловеса. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь.
«Молодого парня с мотоцикла увезли с места ДТП на реанимобиле», - добавили новосибирцы.
Напомним, с начала мая в Новосибирске участились аварии с участием мотоциклистов. Несколько дней назад один байкер погиб от столкновения с гаражем.