Гонщик на байке врезался в грузовик и попал в реанимацию в Новосибирске

Мотоциклиста увезли в реанимацию после ДТП с грузовиком в Новосибирске

Байкер на высокой скорости врезался в капот грузового автомобиля в Калининском районе Новосибирска 25 мая. Его доставили в реанимацию, пишут очевидцы в группе «АСТ-54».

Авария произошла рано утром по улице Народной,55. Мужчина на мотоцикле ехал на большой скорости по дороге и столкнулся с грузовиком. Судя по кадрам с места происшествия, байк сибиряка сильно пострадал – его подмяло под колесо тяжеловеса. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. «Молодого парня с мотоцикла увезли с места ДТП на реанимобиле», - добавили новосибирцы. Напомним, с начала мая в Новосибирске участились аварии с участием мотоциклистов. Несколько дней назад один байкер погиб от столкновения с гаражем.

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