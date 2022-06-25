Девушка на красном мотоцикле столкнулась с Toyota в Новосибирске

Девушка на красном мотоцикле столкнулась с Toyota в Новосибирске
Девушка на красном мотоцикле столкнулась с Toyota в Новосибирске
Вчера, 10:51ПроисшествияФото: АСТ-54
Молодая байкерша пострадала при столкновении с автомобилем Toyota Vitz в Новосибирске вечером 24 июня. Фотографии с места ДТП выложили очевидцы в Сеть.

По словам сибиряков, девушка с косичками на красном мотоцикле угодила в аварию с иномаркой у дома по улице Первомайская, 160. От удара её отбросило в металлическое ограждение.

«Девушка жива, но получила травмы. За несколько минут до аварии её останавливали гаишники, она ничего не нарушала, ехала спокойно. Что произошло потом не понятно», - рассказали очевидцы Atas.info.

Также в этот день в Кировском районе Новосибирска пострадал мотоциклист на Suzuki, который врезался в Peugeot. Его увезли в больницу.

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