Девушка на красном мотоцикле столкнулась с Toyota в Новосибирске

По словам сибиряков, девушка с косичками на красном мотоцикле угодила в аварию с иномаркой у дома по улице Первомайская, 160. От удара её отбросило в металлическое ограждение.
«Девушка жива, но получила травмы. За несколько минут до аварии её останавливали гаишники, она ничего не нарушала, ехала спокойно. Что произошло потом не понятно», - рассказали очевидцы Atas.info.
Также в этот день в Кировском районе Новосибирска пострадал мотоциклист на Suzuki, который врезался в Peugeot. Его увезли в больницу.