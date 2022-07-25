Стали известны подробности ДТП в Первомайском районе Новосибирска 20 июля

В ведомстве рассказали Atas.info, что водитель 2002 года рождения уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в этот раз он решил снова сесть за руль и позвал с собой друзей, но врезался сначала в Toyota Passo, затем в дерево, магазин и фонарный столб, а в окончании перевернулся.
В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров в возрасте 16, 17 и 21 лет. Всех пришлось госпитализировать в больницу.
Водитель теперь будет отвечать перед законом за управление автомобилей без прав и повреждение железнодорожных конструкций.