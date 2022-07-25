Стали известны подробности ДТП в Первомайском районе Новосибирска 20 июля

Стали известны подробности ДТП в Первомайском районе Новосибирска 20 июля
Стали известны подробности ДТП в Первомайском районе Новосибирска 20 июля
Вчера, 13:18ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В Первомайском районе Новосибирска 20 июля молодой человек за рулем Toyota Corolla врезался в припаркованную иномарку и еще в несколько объектов – его пассажиры пострадали. Информацию предоставили в городском ГИБДД.

В ведомстве рассказали Atas.info, что водитель 2002 года рождения уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в этот раз он решил снова сесть за руль и позвал с собой друзей, но врезался сначала в Toyota Passo, затем в дерево, магазин и фонарный столб, а в окончании перевернулся.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров в возрасте 16, 17 и 21 лет. Всех пришлось госпитализировать в больницу.

Водитель теперь будет отвечать перед законом за управление автомобилей без прав и повреждение железнодорожных конструкций.

Фото:АСТ-54

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