Воришка чуть не оставил без пальца охранника магазина в Новосибирске из-за водки

В Новосибирске вор покусал охранника супермаркета из-за бутылки водки

Мужчина чуть не отгрыз палец бойцу «Гвардии» из-за бутылки водки, которую пытался украсть в одном из супермаркетов в Новосибирске. Об этом рассказали в паблике агентства безопасности во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на днях, 24 июля. Сибиряк хотел пронести мимо кассы бутыль водки за 310 рублей, но сотрудники магазина рассекретили его план. Они вызвали на место охрану из АБ «Гвардия». «Ранее мужчина не был замечен в кражах, поэтому его пожалели и хотели отпустить даже без оплаты. Но он начал вести себя грубо, а потом и вовсе укусил за палец охранника. Пришлось задержать и доставить в полицию», - рассказали в пресс-службе агентства безопасности. Мужчина извинился за свое поведение, когда протрезвел. Он рассказал, что ранее участвовал в боевых действиях, а сейчас трудится на местном предприятии.

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