Воришка чуть не оставил без пальца охранника магазина в Новосибирске из-за водки

Воришка чуть не оставил без пальца охранника магазина в Новосибирске из-за водки
Воришка чуть не оставил без пальца охранника магазина в Новосибирске из-за водки
Вчера, 17:58ПроисшествияФото: АБ "Гвардия"

В Новосибирске вор покусал охранника супермаркета из-за бутылки водки

Мужчина чуть не отгрыз палец бойцу «Гвардии» из-за бутылки водки, которую пытался украсть в одном из супермаркетов в Новосибирске. Об этом рассказали в паблике агентства безопасности во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на днях, 24 июля. Сибиряк хотел пронести мимо кассы бутыль водки за 310 рублей, но сотрудники магазина рассекретили его план. Они вызвали на место охрану из АБ «Гвардия».

«Ранее мужчина не был замечен в кражах, поэтому его пожалели и хотели отпустить даже без оплаты. Но он начал вести себя грубо, а потом и вовсе укусил за палец охранника. Пришлось задержать и доставить в полицию», - рассказали в пресс-службе агентства безопасности.

Мужчина извинился за свое поведение, когда протрезвел. Он рассказал, что ранее участвовал в боевых действиях, а сейчас трудится на местном предприятии.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы