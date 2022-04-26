Найдена мать мертвых близнецов в селе Шагалово под Новосибирском

В Новосибирской области Следственный комитет нашел мать детей, останки которых были обнаружены в селе Шагалово. По информации СУ СК, 29-летняя мать родила двоих младенцев, а позже закопала их за сараем. Сама подозреваемая рассказывает, что новорожденные изначально родились мертвыми.
Чтобы установить, кому принадлежали скелетированные останки, правоохранители произвели ДНК-тест у 181 человек. В результате была задержана 29-летняя жительница Коченевского района. У сибирячки есть еще двое детей. Выяснилось, что она была беременная осенью 2021 года. Свое положение она тщательно скрывала. В настоящий момент она задержана. Идет дальнейшее проверка.
Напомним, 21 апреля 2022 школьник нашел скелеты тел двух младенцев. По предположению местных жителей, тела младенцев могли лежать там с осени 2021 года. Односельчане были уверены, что кто-то из жителей Шагалово не мог родить двойню, потому что беременность все бы увидели. Останки тел были направлены на экспертизу.
СК России по Новосибирской области начал расследование уголовного дела по факту убийства двух лиц. В качестве свидетелей были допрошены свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы.
После того, как подозреваемую все же удалось установить, она подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Многодетная мать объяснила, что в доме родила двоих детей, которые якобы не подавали признаков жизни, после чего их тела отнесла за сарай. Сейчас она находится в статусе фигурантки уголовного дела об убийстве двух малолетних лиц.