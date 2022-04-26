Найдена мать мертвых близнецов в селе Шагалово под Новосибирском

После того, как подозреваемую все же удалось установить, она подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Многодетная мать объяснила, что в доме родила двоих детей, которые якобы не подавали признаков жизни, после чего их тела отнесла за сарай. Сейчас она находится в статусе фигурантки уголовного дела об убийстве двух малолетних лиц.