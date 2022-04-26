Труп женщины без головы и рук нашли в реке Обь под Новосибирском

Труп женщины без головы и рук нашли в реке Обь под Новосибирском
Труп женщины без головы и рук нашли в реке Обь под Новосибирском
Сегодня, 12:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Труп пролежал в воде больше года.

В Новосибирске мужчина приехал на отдых к реке и обнаружил обезглавленный труп. Как пишет КП-Новосибирск, все произошло рядом со станцией Мочище на берегу Оби.

Мужчина катался на квадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело без головы и рук. Предполагается, что труп находился в воде больше года и останки разложились.

«Мужчина катался на квадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело. Предварительно, женщина погибла летом прошлого года. Скорее всего, тело разложилось в воде, более точно должны сказать эксперты», - сообщают в полиции.

Личность погибшей предстоит установить экспертам. В произошедшем разбираются правоохранители.

Напомним, ранее в Новосибирской области нашли труп женщины, обглоданный собаками. Труп нашел местный житель – он приехал, чтобы разобрать свой сарай, а в углу увидел женщину. Ее лицо и шею обглодали собаки.

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