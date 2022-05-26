Попытки суицида среди детей участились в Новосибирской области - есть погибшие

Попытки суицида среди детей участились в Новосибирской области - есть погибшие
Попытки суицида среди детей участились в Новосибирской области - есть погибшие
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: pixabay.com

В Новосибирской области число попыток суицида среди детей выросло на 24%

В 2021 году 129 детей пытались покончить жизнь самоубийством – это на 24% больше случаев, чем годом ранее в Новосибирске. Статистику привела детский омбудсмен Надежда Болтенко на сессии регионального Заксобрания 26 мая.

Некоторые из этих попыток суицида закончились трагедией, сказала Болтенко. Всего 15 смертей детей зафиксировано.

«Чтобы предотвратить суицидальные действия, нужно оперативно и качественно выделять психические расстройства. Повысить уровень качества диагностики и лечения», - добавила омбудсмен.

По информации специалиста, на ЖД путях в прошлом году погибли двое школьников, один отделался травмой. При пожарах скончались 6 детей, 18 пострадало. Утонули – 11, четверо стали жертвами преступления.

Также стало известно, что около 300 несовершеннолетних были госпитализированы с места ДТП. Всего в авариях погибли 10 деток.

Напомним, в январе 2022 года в доме на улице Высоцкого в Новосибирске скончался 10-классник. Сообщалось, что он покончил с собой.

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