В Новосибирске снова проходит суд по делу об утонувшем подростке в аквапарке

В Новосибирске снова проходит суд по делу об утонувшем подростке в аквапарке
В Новосибирске снова проходит суд по делу об утонувшем подростке в аквапарке
Сегодня, 18:54ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Суд снова начал рассматривать уголовное дело о гибели 16-летнего подростка в аквапарке «Аквамир» – он утонул из-за застрявшей руки.

На сайте Ленинского суда указано, что судебный процесс начался, но больше пока данных нет. Напомним, что молодой человек погиб еще в прошлом году, когда он плыл в одном из аттракционов «Медленная река», но его рука неожиданно застряла и он утонул – вытащили его уже тогда, когда он был без сознания, поэтому под обвинение попадает инструктор.

Инструктор Роман Кудашкин обвиняется в том, что он не уследил за парнем, что привело к его смерти – он даже не видел, что подросток утонул, а вытащили его посетители. При этом парень пришел в сознание в больнице, но спустя несколько дней умер.

Изначально дело уже доходило до суда, но тогда не указали причину, по которой умер мальчик. Осенью прошлого года дело вернули в ведомство, а затем было назначено заседание.

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