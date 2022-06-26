Дачников на мопеде сбил Hyundai под Новосибирском

Водитель иномарки на перекрестке не пропустил мопед, в результате чего водитель и пассажир двухколесного транспортного средства попали в больницу

Водитель, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, проигнорировал правило пересечения нерегулируемого перекрестка и сбил мопед Racer, у водителя которого было преимущество. Инцидент произошел на 3-ем километры трассы Новоссибирск-Колывань, в месте выезда из дачного общества "Ветеран". Новосибирские водители насмерть сбили 31 лося за 2022 год Как сообщили в региональном управлении МВД, 39-летний водитель мопеда и его 37-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Все участники ДТП были трезвы, подчеркнули в ведомстве.

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