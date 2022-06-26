Труп женщины в купальнике обнаружили в канале новосибирского шлюза

Тело провело в воде около двух дней, заявлений о пропаже в полиции не поступало. По словам представителей районного отдела по делам ГО и ЧС, признаков насильственной смерти не обнаружено

Тело пожилой женщины в купальнике было обнаружено утром 26 июня в Советском районе Новосибирске, в районе обходного канала шлюза, соединяющего водохранилище с рекой Обь. По предварительной оценке, труп пробыл в воде около двух дней, следов насильственной смерти на нем не обнаружено. Полиция пытается установить личность погибшей. Заявлений о пропаже женщины похожего возраста в правоохранительные органы не поступало. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ, вызванный резким перепадом температур, пишет издание "Родные берега" со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева. Ранее мы рассказывали о том, что 9-летний мальчик утонул в реке Иня во время прогулки с друзьями.

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