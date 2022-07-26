Несколько этажей вспыхнули в центре Новосибирска – эвакуируют всех жильцов

Несколько этажей вспыхнули в центре Новосибирска – эвакуируют всех жильцов
Несколько этажей вспыхнули в центре Новосибирска – эвакуируют всех жильцов
Вчера, 08:46ПроисшествияФото: очевидцев, АСТ-54

Три этажа горят в многоэтажном доме в центре Новосибирска

Во вторник, 26 июля на улице Ленина в Новосибирске загорелись балконы трех этажей дома. Об этом Atas.info рассказали очевидцы произошедшего. Также информацию подтвердили в ГУ МЧС.

Как рассказали очевидцы, сначала огонь появился на 10-м этаже. Далее пламя задело еще 4 балкона сверху. На место прибыли пожарные.

По данным ведомства, огонь образовался в шесть часов утра. Загорелся балкон 13-ти этажного многоквартирного дома. Уточняется, что вспыхнули балконы с 9 по 11 этажа. Выяснилось, что горели кондиционеры на фасаде дома.

Жильцов дома эвакуировали. Самостоятельно вышли 20 человек. Пострадавших нет. Открытое возгорание устранили через 20 минут, а вот тушение пожара еще продолжается. Также спасатели проверяют квартиры на наличие возгорания.

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