Стали известны подробности ДТП с курьером «Сбермаркета» в Новосибирске

В ведомстве уточнили, что авария произошла в обеденное время на улице Владимира Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска. 42-летний водитель грузовика поворачивал на улицу Волочаевскую, но перед ним появился 31-летний курьер, которого он и сбил.
Стоит отметить, что мужчина за рулем грузовика не предоставил преимущество в движении велосипедисту. Курьер сильно пострадал – его пришлось в срочном порядке везти в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ДПС – инспекторы выясняют все причины аварии.