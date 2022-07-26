Стали известны подробности ДТП с курьером «Сбермаркета» в Новосибирске

В Новосибирске японский грузовик Isuzu Elf сбил курьера «Сбермаркета» на велосипеде – его госпитализировали с травмами в больницу. Информацию Atas.info предоставили в городском ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в обеденное время на улице Владимира Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска. 42-летний водитель грузовика поворачивал на улицу Волочаевскую, но перед ним появился 31-летний курьер, которого он и сбил. Стоит отметить, что мужчина за рулем грузовика не предоставил преимущество в движении велосипедисту. Курьер сильно пострадал – его пришлось в срочном порядке везти в больницу. В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ДПС – инспекторы выясняют все причины аварии.

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