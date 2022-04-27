Двое друзей охотников задохнулись в палатке в Новосибирской области

Двое друзей охотников задохнулись в палатке в Новосибирской области
Двое друзей охотников задохнулись в палатке в Новосибирской области
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Следователи начали проверку по факту гибели двух омичей на охоте в Новосибирской области.

В минувшие выходные возле села Польяново Новосибирской области в палатке обнаружили двух мертвых охотников. Мужчины уснули с включенной газовой горелкой и задохнулись.

Как рассказали Atas.info в СУ СК России по региону, охота на уток закончилась трагедией на территории нашей области для двух жителей Омска. Мужчины были друзьями, а в Чистоозерный район приехали, чтобы провести время с сыновьями одного из них.

«Всего их было четверо – два сынах, их отец и его друг. Охотники разбили палатку и решили отапливать её на ночь газовой горелкой. Не уследив, на утро друзья не проснулись – задохнулись. Проверка уголовно-процессуальная зарегистрирована», - сообщили Atas.info в Следственном комитете Новосибирской области.

О том, в каком состоянии сыновья погибшего неизвестно. Предположительно, один может находиться в реанимации. Информация уточняется.

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