Рыбак провалился под лед на Обском море в Новосибирске

Рыбак провалился под лед на Обском море в Новосибирске
Рыбак провалился под лед на Обском море в Новосибирске
Сегодня, 12:17ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
Спасателям пришлось доставлять замершего мужчину на берег с помощью воздушной подушки.

Накануне, 26 апреля, во время рыбалки на Обском водохранилище под лед провалился мужчина. Из ледяной воды его достали спасатели МАСС с помощью воздушной подушки.

Инцидент произошел днем во вторник около 15:54 часов. Очевидец сообщил дежурному МАСС о том, как на его глазах под лед провалился рыбак в районе Аванпорта на Обском море.

На место незамедлительно выехали экипажи МАСС и Бердского поисково-спасательного отряда, прихватив воздушную подушку. Они надели термокостюмы, надули лодку и поплыли к утопающему. К слову, на тот момент мужчина уже выбрался из воды и сидел на льдине в ожидании помощи.

Когда рыбака доставили на берег он рассказал, что приехал на водохранилище на резиновой лодке. Понял, что лед тонкий, а когда решил вернуться домой – провалился. С ним провели профилактическую беседу.

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