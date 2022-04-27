Рыбак провалился под лед на Обском море в Новосибирске

Накануне, 26 апреля, во время рыбалки на Обском водохранилище под лед провалился мужчина. Из ледяной воды его достали спасатели МАСС с помощью воздушной подушки.
Инцидент произошел днем во вторник около 15:54 часов. Очевидец сообщил дежурному МАСС о том, как на его глазах под лед провалился рыбак в районе Аванпорта на Обском море.
На место незамедлительно выехали экипажи МАСС и Бердского поисково-спасательного отряда, прихватив воздушную подушку. Они надели термокостюмы, надули лодку и поплыли к утопающему. К слову, на тот момент мужчина уже выбрался из воды и сидел на льдине в ожидании помощи.
Когда рыбака доставили на берег он рассказал, что приехал на водохранилище на резиновой лодке. Понял, что лед тонкий, а когда решил вернуться домой – провалился. С ним провели профилактическую беседу.