Рыбак провалился под лед на Обском море в Новосибирске

На место незамедлительно выехали экипажи МАСС и Бердского поисково-спасательного отряда, прихватив воздушную подушку. Они надели термокостюмы, надули лодку и поплыли к утопающему. К слову, на тот момент мужчина уже выбрался из воды и сидел на льдине в ожидании помощи.