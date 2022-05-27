Обезьяна-трансвестит поцарапала детей на площадке в Новосибирске

Местная жительница рассказала АиФ, что обезьяна играла в песочнице, чем и вызвала удивление у детей. Однако от такого внимания она начала проявлять агрессию и даже успела поцарапать ногу девочку и руку мальчику.
Полицейские прибыли на место происшествия и вычислили хозяина макаки – им оказался житель дома, который работает в цирке.
Хозяин признался, что обезьяна на самом деле трансвестит – это самец, который любит носить женские платья. Обычно обезьяна животное ведет себя адекватно, но в момент инцидента хотела показать свой характер.
Atas.info взял комментарий у разводчика обезьян Егора Прохорова, который рассказал, что такое поведение обезьян связано с тем, что они нервничают от большого внимания к себе.
«Обезьяна любит показывать свое превосходство перед человеком, чтобы быть вожаком. Когда на неё оказывается большое внимание, то она начинает нервничать и кусаться/царапаться. Просто необходимо всегда держать обезьяну рядом с собой, чтобы такого не случалось», - сказал Егор.
Он отметил, что царапины и укусы обезьян на самом деле не опасны, если она делает это на нервах. Если обезьяна захочет напасть на человека, чтобы сильно навредить ему или убить – она цепляется в шею, но домашние так не делают, если хозяин её правильно обучал.