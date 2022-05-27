Обезьяна-трансвестит поцарапала детей на площадке в Новосибирске

Он отметил, что царапины и укусы обезьян на самом деле не опасны, если она делает это на нервах. Если обезьяна захочет напасть на человека, чтобы сильно навредить ему или убить – она цепляется в шею, но домашние так не делают, если хозяин её правильно обучал.