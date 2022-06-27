Настоящий смерч: ураган уничтожил балконы и 40 крыш под Новосибирском

Сильный ветер во время грозы в Новосибирской области снес балконы и 40 крыш

Вечером 25 июня в Новосибирской области бушевал ураган – он снес на своем пути балконы, крыши, оборвал провода, сломал деревья. Об этом рассказал глава МЧС по НСО Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве.

«25 июня в результате воздействия неблагоприятных метеоявлений произошло нарушение электроснабжения трех тысяч жилых домов, 25 социально-значимых объектов на территории двух районов области. Повреждена кровля 40 объектов, пострадавших нет. Главное управление федеральной системы функционирует в режиме повышенной готовности», – сообщил Лебедев. Баганская газета «Степная нива» пишет, что в селе Вознесенка сильный ветер снес крышу нового сельского клуба. Стихия оборвала провода, тем самым лишив местных жителей электричества. «В Чистоозерном районе все обошлось более или менее удачно. Ветер наломал веток от деревьев, перевернул незакрепленные предметы, покосил заборы. А вот Купинскому району досталось гораздо сильнее, основной удар принял районный центр – город Купино. Разрушения достаточно серьезные: сорванные крыши на частных, многоквартирных домах, разрушенные лоджии и балконы, пострадали административные здания, линии электропередач, большое количество поваленных деревьев», – передает «Кулундинская новь», слова цитирует «Сибкрай». От урагана пострадали бани, мясокомбинат, жилые многоэтажные дома, а в Купинском районе ветром снесло крыши шести школ.

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