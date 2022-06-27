Ночью в Новосибирске провалился асфальт – из него фонтаном льется кипяток

Ночью в Новосибирске провалился асфальт – из него фонтаном льется кипяток
Ночью в Новосибирске провалился асфальт – из него фонтаном льется кипяток
27 июня, 11:37ПроисшествияФото: АСТ-54

В Новосибирске провалился асфальт из-за коммунальной аварии

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП – ночью 27 июня на улице Национальной прорвало трубу с кипятком.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, после порывы на участке провалился асфальт. Коммунальная авария случилась около 02.00. Вода хлестала всю ночь. В 9 часов утра водяные потоки никуда не делись, а последствия никто не ликвидировал.

«Помощь в блокировке воды никакие службы не предложили и люди сами что-то придумывают. Но уже пострадали не только огороды, которые смыло кипятком, но и животные, которых ошпарило. Есть дома которые затопило водой», – рассказал местный житель.

На опубликованных фото заметно, что в дорожном покрытии образовалась огромная яма. Новосибирцы попытались самостоятельно оградить прорыв мешками. На улице Коммунистической в воздухе стоит пар от горячей воды.

В СГК рассказали, что они отключили горячую воду из-за порыва трубы. Водоснабжения нет в 7 многоквартирных и 25 частных жилых домах.

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