Ураганный ветер обрушится на Новосибирскую область ночью 28 июня

Ураганный ветер обрушится на Новосибирскую область ночью 28 июня
Ураганный ветер обрушится на Новосибирскую область ночью 28 июня
27 июня, 14:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Экстренное предупреждение о шквальном ветре, грозах и ливнях выпустило региональное управление МЧС. По данным ведомства, в ночь с 27 на 28 июля возможны обрывы линий электропередачи и разрушение конструкций зданий

Ночью 28 июня в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможно выпадение града. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором говорится о возможных повреждениях линий связи и электропередачи, срыве кровельных конструкций.

В субботу, 25 июня, ураган обрушился на два района Новосибирской области, Чистоозерный и Купинский. Без электричества остались три тысячи жилых домов, у 40 строений повреждены крыши.

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