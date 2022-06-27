Ураганный ветер обрушится на Новосибирскую область ночью 28 июня

Ночью 28 июня в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможно выпадение града. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором говорится о возможных повреждениях линий связи и электропередачи, срыве кровельных конструкций.
В субботу, 25 июня, ураган обрушился на два района Новосибирской области, Чистоозерный и Купинский. Без электричества остались три тысячи жилых домов, у 40 строений повреждены крыши.