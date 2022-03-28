Пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина у сгоревшего дома под Новосибирском

В Новосибирской области в поселке Рыбачье пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина на пепелище сгоревшего дома. Как пишет Сиб.фм, трагедия произошла 26 марта. В пожаре погибли два сторожа. Собака выжила чудом. Теперь Беляш ждет своего хозяина на морозе.
Местные жители рассказали, что дети очень любили играть с псом, потому что он очень добрый. Во время пожара все думали, что он погиб, однако животному удалось спастись.
Сама трагедия произошла ночью 26 марта в СНТ «Металлург». Домик сгорел из-за неисправного отопления. В огне погибли двое мужчин – один сторож бывший, а другой действующий.
Также жители поселка отметили, что собака по кличке Беляш появилась у охранника недавно. Животному всего 9 месяцев. Пес, который уцелел во время пожара, теперь никуда не уходит и ждет на пепелище своего хозяина.
Дачники рассказывают, что весной в дачном обществе никто не живет. Люди приезжают в поселок только на выходные. Они очень обеспокоены судьбой Беляша и просят помочь найти собаке новый дом.