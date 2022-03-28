Пьяного мужчину сняли с крыши новосибирского гипермаркета с помощью альпснаряжения

Пьяного мужчину сняли с крыши новосибирского гипермаркета с помощью альпснаряжения
Пьяного мужчину сняли с крыши новосибирского гипермаркета с помощью альпснаряжения
Сегодня, 05:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Спасателям позвонили очевидцы.

В Новосибирске спасатели сняли пьяного мужчину с крыши гипермаркета. Об этом передают в группе МАСС.

Инцидент произошел в Калининском районе на улице 25 лет Октября. Как рассказали очевидцы, на крыше супермаркета лежал мужчина без движения около 40 минут.

«27 марта днём в 12:10 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от сердобольной женщины, что из окна своего дома она уже 40 минут наблюдает, как на крыше супермаркета лежит мужчина без движения. А ещё один мужчина чистит снег, не обращая на это внимание», - уточнили в группе МАСС.

Спасатели выяснили, что двое новосибирцев чистили снег на крыше одноэтажного здания. Один из них устал и прилег отдохнуть на снег, пока его товарищ продолжал убирать снег. Позже стало ясно, что мужчина 1977 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря альпинистскому снаряжению его удалось эвакуировать с крыши здания. Сибиряка передали бригаде скорой медицинской помощи и полицейским.

«Спасатели не смогли привести мужчину в адекватное состояние и приняли решение спустить его с крыши, чтобы передать бригаде врачей скорой помощи. Для этого мужчину уложили на лотковые жёсткие носилки и с применением альпснаряжения и лестницы аккуратно спустили вниз. Мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции», - добавили спасатели.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы