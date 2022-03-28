Пьяного мужчину сняли с крыши новосибирского гипермаркета с помощью альпснаряжения

«27 марта днём в 12:10 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от сердобольной женщины, что из окна своего дома она уже 40 минут наблюдает, как на крыше супермаркета лежит мужчина без движения. А ещё один мужчина чистит снег, не обращая на это внимание», - уточнили в группе МАСС.