Стало известно, как погибла студентка из Новосибирска Елизавета Безлуцкая

Об исчезновении Елизаветы стало известно 21 марта. По словам родственников, она ушла в университет, но там так и не появлялась. Они обратились в полицию.
Девушку несколько дней безуспешно искали правоохранители и волонтёры. На неё появились ориентировки в социальных сетях.
В понедельник, 28 марта, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о том, что студентку нашли погибшей. Её тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на берегу реки Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
«С целью установления причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.