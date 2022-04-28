Три частных дома загорелись на улице 4-й Пятилетки в Новосибирске

Днем 28 апреля в Новосибирске загорелись частные дома по улице 4-й Пятилетки. Очевидцы сообщили в группу «АСТ-54» во «Вконтакте» о том, что в одном из зданий может находиться пенсионерка.
Службу МЧС вызвали на место около 13:35 часов. В это время на улице 4-й Пятилетки догорали три частных дома и надворные постройки, которые удалось потушить примерно за два часа.
«Дом № 48 был проверен после сообщений о том, что там может находиться бабушка. Информация не подтвердилась», - уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также на месте происшествия пожарные нашли два баллона с пропаном и асоциленом. Чтобы предотвратить угрозу распространения огня на соседние дома, специалисты подали стволы охлаждения.
Возгорание тушили по повышенному рангу. К эпицентру подгоняли машины для подачи воды.