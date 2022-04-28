В Новосибирске Opel сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку на улице Русская

В Новосибирске Opel сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку на улице Русская
В Новосибирске Opel сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку на улице Русская
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Пострадавшую доставили в больницу.

В Новосибирске автомобилист на Opel Astra сбил девушку-подростка. По сообщению ГИБДД, все произошло 27 апреля в 22:40.

Водитель 1977 года рождения ехал на автомобиле Opel Astra по улице Русская. У дома №39 он сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадала 16-летняя сибирячка. Ее отправили в больницу. О характере травм не сообщается. На месте работали сотрудники ГИБДД. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее в Новосибирске столкнулись такси, пожарная машина и седан столкнулись на Большевистской. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работали сотрудники ГИБДД для определения виновного лица.

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