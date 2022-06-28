Курицы сварились заживо: жилые дома в Новосибирске затопило кипятком

Несколько десятков жилых домов пострадали от фонтана с кипятком

В ночь с 26 на 27 июня частный сектор в Новосибирске затопило горячей водой – там произошла коммунальная авария. Из-за кипятка владельцы домов понесли ущерб: курицы обварились, собаки обожглись, а затопленные инструменты и техника больше не работают.

Вода заполонила 2-й Трикотажный переулок ночью. Местные жители не сразу узнали о порыве трубы горячего водоснабжения. Думали, что просто дождь. Однако обратили внимание на то, что собака на улице странно скулит. Когда хозяева вышли на улицу – были в шоке, у животного обварились лапы. Было принято решение отправить его в гараж и звонить в коммунальные службы. В этом и была проблема. Сотрудники СГК приехали только в четвертом часу ночи. Звонки в МЧС были бессмысленными – там ссылались на то, что «профиль не их». В службе 112 операторы перенаправляли по другим номерам. И такой бесконечный круг ставил жителей частного сектора в ступор. За время ожиданий, новосибирцы соорудили самодельные конструкции из мешков и щебня. Однако вода продолжала затапливать дома. На счету уже не один десяток пострадавших. В СГК горячую воду отключили сразу, однако наплыв продолжал идти до самого утра. Наутро жильцы не могли пойти на работу из-за затопленного двора, пишет НГС. Другие же рассказали, что понесли большие убытки – курицы сварились заживо в кипятке, а дорогостоящие инструменты больше не пригодны к использованию. Энергетики пообещали вызвать на место специальную комиссию и страховиков, которая оценит причинённый ущерб.

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