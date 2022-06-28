Переломы и черепно-мозговая травма: таксист покалечил своих пассажирок в Новосибирске

Авария произошла около полуночи у дома по улице Богдана Хмельницкого, 38. Таксист врезался в Kia Rio на полупустой трассе.
«Приехала скорая и увезла двух женщин. У одной перелом бедра и челюсти, другая с сотрясением. Водитель «Киа» отделался ушибами, а что с таксистом неизвестно», - рассказали очевидцы ДТП.
К месту аварии вызвали ГИБДД и спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили журналисту сайта в ГИБДД, таксист врезался в железное ограждение. При столкновении он задел другую иномарку, которая ехала в попутном направлении.