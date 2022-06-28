Переломы и черепно-мозговая травма: таксист покалечил своих пассажирок в Новосибирске

Переломы и черепно-мозговая травма: таксист покалечил своих пассажирок в Новосибирске
Переломы и черепно-мозговая травма: таксист покалечил своих пассажирок в Новосибирске
Вчера, 11:02ПроисшествияФото: АСТ-54

Пассажирки такси получили серьезные травмы при ночном ДТП в Новосибирске

Автомобиль службы такси Volkswagen Polo попал в ДТП ночью 28 июня в Новосибирске. Пассажирки серьезно пострадали, сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Авария произошла около полуночи у дома по улице Богдана Хмельницкого, 38. Таксист врезался в Kia Rio на полупустой трассе.

«Приехала скорая и увезла двух женщин. У одной перелом бедра и челюсти, другая с сотрясением. Водитель «Киа» отделался ушибами, а что с таксистом неизвестно», - рассказали очевидцы ДТП.

К месту аварии вызвали ГИБДД и спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили журналисту сайта в ГИБДД, таксист врезался в железное ограждение. При столкновении он задел другую иномарку, которая ехала в попутном направлении.

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