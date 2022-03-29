Бульдога, который загрыз заводчицу в Тогучине под Новосибирском, усыпили

Однако дочка Ларисы такую информацию опровергла. Она рассказала, что ее мама более 10 лет занималась разведением американских бульдогов и не только. Женщина любила своих питомцев, ухаживала за ними и водила на разные выставки. Позже удалось установить причину трагедии. Пес Босс и собака Соня начали драться, а хозяйка начала их разнимать, что категорически нельзя делать. В итоге Босс переключился на хозяйку и начал ее грызть.