Бульдога, который загрыз заводчицу в Тогучине под Новосибирском, усыпили

В Новосибирской области усыпили бульдога, который насмерть загрыз свою хозяйку в Тогучине. Как рассказала дочка погибшей изданию КП-Новосибирск, инициатором нападения был пес по кличке Босс.
Трагедия произошла 30 января 2022 года. На заводчицу Ларису накинулись ее псы. Животные до полусмерти загрызли свою 54-летнюю хозяйку. Женщине удалось выжить, ее доставили в реанимацию, однако спустя несколько дней – она все же скончалась. Тогда ходило много слухов, что заводчица плохо относилась к своим питомцам, била их, а животные в итоге просто защищались.
Однако дочка Ларисы такую информацию опровергла. Она рассказала, что ее мама более 10 лет занималась разведением американских бульдогов и не только. Женщина любила своих питомцев, ухаживала за ними и водила на разные выставки. Позже удалось установить причину трагедии. Пес Босс и собака Соня начали драться, а хозяйка начала их разнимать, что категорически нельзя делать. В итоге Босс переключился на хозяйку и начал ее грызть.
После смерти Ларисы, муж продолжал ухаживать за собаками, а дочка пыталась найти новых хозяев для животных. Пес Босс начал вести себя агрессивно после нападения. Владельцы очень боялись за себя, поэтому было принято решение его усыпить.
В итоге собак по кличкам Жанна и Степа отдали другим заводчикам, которые разбираются в особенностях данной породы, а собака Соня улетела в Чувашию. Бульдоги уже осваиваются на новом месте.