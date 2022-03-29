Пациент пытался сбежать из больницы с 5-го этажа в Новосибирске

Пациент пытался сбежать из больницы с 5-го этажа в Новосибирске
Пациент пытался сбежать из больницы с 5-го этажа в Новосибирске
Сегодня, 04:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина лечился в отделении токсикологии.

В Новосибирске пациент пытался сбежать из больницы через окно пятого этажа. Как пишет КП-Новосибирск, врачам удалось остановить мужчину.

Сам инцидент произошел в медицинском учреждении №34 утром 28 марта. По словам главврача больницы Ярослава Фоменко, беглец лечился в отделении токсикологии. В один момент состояние новосибирцы обострилось, и он начал буянить. Пациент разбил окно на 5-м этаже и пытался сбежать.

Врачам удалось поймать пациента. Его привязали к кровати и оказали необходимую помощь. Отмечается, что никто из медперсонала не пострадал.

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