Пациент пытался сбежать из больницы с 5-го этажа в Новосибирске

Сам инцидент произошел в медицинском учреждении №34 утром 28 марта. По словам главврача больницы Ярослава Фоменко, беглец лечился в отделении токсикологии. В один момент состояние новосибирцы обострилось, и он начал буянить. Пациент разбил окно на 5-м этаже и пытался сбежать.