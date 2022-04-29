14-летний школьник поссорился с одноклассником и пропал под Новосибирском

В городе Обь под Новосибирском 28 апреля пропал 14-летний Максим Скоморохов – он после окончания уроков поссорился с одноклассником, а домой после этого так и не вернулся. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».
«В день исчезновения у ребенка произошел конфликт с одноклассником», - уточнили в поисково-спасательном отряде.
Приметы пропавшего – рост 160 сантиметров, темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в серую куртку с синими рукавами, черные ботинки и черные брюки.
При этом раньше ребенок неоднократно уходил из дома, но в этот раз родители обратились к волонтерам.