14-летний школьник поссорился с одноклассником и пропал под Новосибирском

Ребенок поссорился 28 апреля с одноклассником после уроков в школе, а после этого бесследно пропал под Новосибирском.

В городе Обь под Новосибирском 28 апреля пропал 14-летний Максим Скоморохов – он после окончания уроков поссорился с одноклассником, а домой после этого так и не вернулся. Об этом сообщает «ЛизаАлерт». «В день исчезновения у ребенка произошел конфликт с одноклассником», - уточнили в поисково-спасательном отряде. Приметы пропавшего – рост 160 сантиметров, темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в серую куртку с синими рукавами, черные ботинки и черные брюки. При этом раньше ребенок неоднократно уходил из дома, но в этот раз родители обратились к волонтерам.

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