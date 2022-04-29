Новосибирца задержали за антивоенную надпись на автомобиле

Автомобилист из Новосибирска предстанет перед судом за надпись против спецоперации своей машине. ГУ МВД по региону составил на него административный протокол о дискредитации ВС РФ 26 апреля.

Во вторник, 26 апреля, 32-летний новосибирец сбил пожилую женщину возле дома по улице Зорге и вызвал на место инспекторов ДПС. После оформления аварии его попросили приехать в отдел полиции. «Водитель был на «Тойота Приус». На его автомобили обнаружили надпись, дискредитирующую действия Вооруженных сил Российской Федерации и вызвали в отдел полиции», - рассказали Atas.info в ГУ МВД по Новосибирской области. Правоохранители расспросили сибиряка и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материалы передали в суд.

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