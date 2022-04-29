Трех мужчин нашли мертвыми в сгоревшем частном доме в Новосибирске

На тушение возгорания шлакоблочного дома в Калининском районе в 6:30 часов утра выезжали специалисты ГУ МЧС по Новосибирской области. Разбирая завалы, они нашли трех мужчин без признаков жизни. Пожарные оказывали им первую помощь, однако чуть позже приехавшие врачи констатировали их смерть.