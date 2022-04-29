Трех мужчин нашли мертвыми в сгоревшем частном доме в Новосибирске

Трех мужчин нашли мертвыми в сгоревшем частном доме в Новосибирске
Трех мужчин нашли мертвыми в сгоревшем частном доме в Новосибирске
Сегодня, 10:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Тела троих мужчин обнаружили после пожара в частном доме на улице Тагильская в Новосибирске утром 29 апреля. Следователи начали проверку на выяснение обстоятельств гибели сибиряков.

На тушение возгорания шлакоблочного дома в Калининском районе в 6:30 часов утра выезжали специалисты ГУ МЧС по Новосибирской области. Разбирая завалы, они нашли трех мужчин без признаков жизни. Пожарные оказывали им первую помощь, однако чуть позже приехавшие врачи констатировали их смерть.

«Пожар на площади 9 кв. метров был локализован за 15 минут. Предположительно, очаг возгорания находился в ванной комнате», - сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сейчас причины пожара и гибели мужчин выясняют следователи СУ СК по регион и дознаватели МЧС.

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