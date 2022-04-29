В Новосибирске директор гимназии рассказала, что было в предсмертной записке погибшей

В Новосибирске директор гимназии рассказала, что было в предсмертной записке погибшей
В Новосибирске директор гимназии рассказала, что было в предсмертной записке погибшей
Сегодня, 21:01ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
В записке, которую оставила погибшая новосибирская школьница, содержалась нейтральная информация – сказала директор гимназии «Горностай».

Директор гимназии «Горностай» в Новосибирске Ирина Путинцева рассказала, что содержалось в предсмертной записке ученицы, которая покончила жизнь самоубийством в школьном туалете.

Путинцева уточнила, что в записке была нейтральная информации. Девочка не жаловалась на учебное заведение и семью – там ничего такого не было.

Она добавила, что погибшая школьница была спокойной и общительной. Также у неё не было конфликтов с учителями, а за два года, которые существует этот класс, не было ни одного заявления о драках или конфликтах, пишет НГС.

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