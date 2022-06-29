Летело всё: под Новосибирском неизвестные кидали посуду, компьютер и велик из окна

Под Новосибирском неизвестные сбрасывали из окна квартиры посуду и велик

В Кольцово Новосибирской области во вторник, 28 июня неизвестные сбрасывали с окна многоэтажки вещи из квартиры – от велосипеда до посуды.

Из окна летели все домашние предметы прямо к подъезду и на дорожку, где ходят пешеходы. Многие новосибирцы предположили, что инцидент произошел из-за бытовой ссоры. «Блин, если вы в таком гневе – пишите, я заберу велосипед, монитор и компьютер»; «Их лечить надо в смирительной рубашке»; «Надо дело на них завести», – поделились пользователи в соцсетях. Однако этот инцидент напомнил о страшной трагедии, которая произошла весной на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Из окна жилого дома молодая пара сбрасывала мебель – так, видимо, было проще. Случай привел к трагедии – выброшенное кресло из верхних этажей убило пенсионерку.

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