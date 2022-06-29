Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани

Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани
Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани
29 июня, 22:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
28-летний мужчина собирался покинуть Россию, чтобы пополнить ряды украинской армии после получения гражданства Украины.

Как выяснилось, задержанный является последователем идей украинского политика Алексея Арестовича. Воодушевленный его речами, он решил во что бы то ни стало стать военнослужащим Украины и воевать за новую родину. Об этом пишет Правда.Ру.

План он стал продумывать уже с конца февраля, когда было объявлено о военной операции на территории Украины. Сначала хотел попасть на территорию Незалежной через Армению и даже отправил в Грузию свой автомобиль, чтобы потом забрать его, приехав с Украины.

Но планы перебежчика рухнули. Слежка за ним велась уже давно, и по прибытии в казанский аэропорт его арестовали сотрудники ФСБ. Россиян стал фигурантов уголовного дела по статье 208 УК РФ «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы