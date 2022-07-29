Разбился насмерть: мужчина выпал из окна многоэтажки в Новосибирске

Мужчина упал с 10-го этажа на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске

В пятницу, 29 июля, рано утром в Октябрьском районе Новосибирска из окна выпал мужчина. Об этом Atas.info рассказали очевидцы, также опубликовав фотографии в соцсетях.

По словам свидетелей, инцидент произошел в 10-этажном доме №51 по улице Татьяны Снежиной. Мужчина выпал с окна верхнего этажа. На место ЧП прибыли медики. Однако очевидцы утверждают, что новосибирец погиб. «С 10 этажа дома по адресу Татьяны Снежиной, 51, спрыгнул мужчина. На помощь пострадавшему прибыла бригада медиков», рассказали жители этого района. На опубликованных фото видно, что тело прикрыто простыней. Подробности происшествия пока неизвестны. В ГУ МВД происходящее на момент написания новости не прокомментировали.

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