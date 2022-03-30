Водитель фуры потерял сознание и столкнулся с легковушками в Новосибирске

ДТП произошло около 07:39 утра в Советском районе на улице Приморская, 33. Водителю фуры стало плохо в пути, и он столкнулся с двумя автомобилями марки «Kia» и «Лада». На место выезжали спасатели МАСС и бригада скорой помощи.