15 домов сгорели по вине людей в городе Болотное Новосибирской области

Огонь подступил к жилым зданиям и надворным постройкам со стороны болот, где неизвестный жгли сухую траву. Предварительно, именно человеческих фактор и несоблюдение правил пожарной безопасности привели к масштабному пожару в городе Болотное.
«Пламя распространялось на соседние участки на момент прибытия первых пожарных разрядов. Сгорели 13 жилых домов и 2 нежилых здания. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - сообщили ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщили Atas.info в ЕДДС Болотнинского района, в числе 22 погорельцев, шесть детей – всех разместили у родственников. Сейчас в группе «Диалог Болотное» во «ВКонтакте» неравнодушные люди устроили сбор вещей для погорельцев. Пункт организовали в Доме культуры.
Напомним, 29 апреля в Новосибирской области сгорели десятки домов в двух деревнях. Причинами пожаров называют неконтролируемый пал сухой травы.