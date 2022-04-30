15 домов сгорели по вине людей в городе Болотное Новосибирской области

15 домов сгорели по вине людей в городе Болотное Новосибирской области
15 домов сгорели по вине людей в городе Болотное Новосибирской области
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: Группа «Диалог Болотное»
Крупный пожар в Болотном Новосибирской области 29 апреля полностью уничтожил 15 домов. Без крыши над головой остались 22 человека, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Огонь подступил к жилым зданиям и надворным постройкам со стороны болот, где неизвестный жгли сухую траву. Предварительно, именно человеческих фактор и несоблюдение правил пожарной безопасности привели к масштабному пожару в городе Болотное.

«Пламя распространялось на соседние участки на момент прибытия первых пожарных разрядов. Сгорели 13 жилых домов и 2 нежилых здания. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - сообщили ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщили Atas.info в ЕДДС Болотнинского района, в числе 22 погорельцев, шесть детей – всех разместили у родственников. Сейчас в группе «Диалог Болотное» во «ВКонтакте» неравнодушные люди устроили сбор вещей для погорельцев. Пункт организовали в Доме культуры.

Напомним, 29 апреля в Новосибирской области сгорели десятки домов в двух деревнях. Причинами пожаров называют неконтролируемый пал сухой травы.

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