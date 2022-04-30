15 домов сгорели по вине людей в городе Болотное Новосибирской области

Как сообщили Atas.info в ЕДДС Болотнинского района, в числе 22 погорельцев, шесть детей – всех разместили у родственников. Сейчас в группе «Диалог Болотное» во «ВКонтакте» неравнодушные люди устроили сбор вещей для погорельцев. Пункт организовали в Доме культуры.