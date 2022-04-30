Водитель Toyota убил пассажира, врезавшись в уличный фонарь в Новосибирске

По данным ГИБДД Новосибирска, водитель Toyota ехал в сторону Выборной и в пути напротив дома по улице Кирова, 228 врезался в уличный фонарь и стойку с дорожным знаком. С места ДТП неизвестный скрылся, оставив пассажира в критическом состоянии.
«Мужчина около 30-35 лет попал в больницу с пневмотораксом, тупой травмой живота и другими увечьями. Спасти его не удалось – он скончался в реанимации», - уточнили в ведомстве.
Сейчас виновника аварии полицейские объявили в розыск. Свидетелей просят сообщить по тел. 232-23-21, 232-23-51.