Водитель Toyota убил пассажира, врезавшись в уличный фонарь в Новосибирске

Автомобилист на Toyota Verossa около 3 часов ночи 30 апреля врезался в световую опору и дорожный знак в Новосибирске, а потом сбежал. Его пассажир получил серьезные травмы и скончался в реанимации.

По данным ГИБДД Новосибирска, водитель Toyota ехал в сторону Выборной и в пути напротив дома по улице Кирова, 228 врезался в уличный фонарь и стойку с дорожным знаком. С места ДТП неизвестный скрылся, оставив пассажира в критическом состоянии. «Мужчина около 30-35 лет попал в больницу с пневмотораксом, тупой травмой живота и другими увечьями. Спасти его не удалось – он скончался в реанимации», - уточнили в ведомстве. Сейчас виновника аварии полицейские объявили в розыск. Свидетелей просят сообщить по тел. 232-23-21, 232-23-51.

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