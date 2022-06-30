«Что вы, твари, делаете»: мужчина жестоко избил играющего мальчика в Академгородке

Как рассказала мама пострадавшего школьника, ее сын из Бердска. Дети играли на бульваре Молодежи у бизнес-центра №36/3. В один момент к ним подошел взрослый мужчина и начал в агрессивной форме жаловаться на шум.
Новосибирец накинулся на детей с матом и начал кричать: «Что вы, твари, делаете». Кроме того, он схватил одну из девочек и начал ее трясти – ребята ее защитили и убежали, а один не успел. Именно подростка и начал пинать мужчина, а также бить по лицу.
Избитому мальчику вызвали скорую помощь – он в больнице. Пострадавшим оказался воспитанником патриотического клуба, рассказывает Бердск-Онлайн. Мать-одиночка школьника заявила в полицию, и теперь ищет очевидцев произошедшего.