Стало известно, как погибла пропавшая в середине июня женщина в Новосибирской области

Стало известно, как погибла пропавшая в середине июня женщина в Новосибирской области
Стало известно, как погибла пропавшая в середине июня женщина в Новосибирской области
Вчера, 13:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Раскрыты подробности гибели 32-летней женщины в Новосибирской области

Пропавшую в середине июня после домашней ссоры 32-летнюю женщину нашли мертвой в деревне Константиновка Новосибирской области. Подробности гибели сибирячки узнал Atas.info.

Женщина, по предварительным данным, покончила с собой. Об этом рассказал журналистам сайта источник в правоохранительных органах.

«Её нашли повешенной недалеко от дома. Видимых следов насилия нет – на криминальную смерть не похоже», - пояснили Atas.info.

Сейчас следователи продолжают расследование этой трагедии.

«По факту обнаружения тела 32-летней женщины начали проверку. Проводятся судебные-медицинские экспертизы для установления обстоятельств её гибели», - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, 17 июня полицейские и волонтеры объявили в розыск 32-летнюю жительницу деревни под Новосибирском. Сообщалось, что она ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась. Спустя несколько дней сибирячку нашли погибшей.

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