Стало известно, как погибла пропавшая в середине июня женщина в Новосибирской области

Напомним, 17 июня полицейские и волонтеры объявили в розыск 32-летнюю жительницу деревни под Новосибирском. Сообщалось, что она ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась. Спустя несколько дней сибирячку нашли погибшей.