Хлебозавод вспыхнул ночью в Новосибирске - спасли более 70 сотрудников

Хлебозавод вспыхнул ночью в Новосибирске - спасли более 70 сотрудников
Хлебозавод вспыхнул ночью в Новосибирске - спасли более 70 сотрудников
Вчера, 15:45ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО

Более 70 человек спасли из горящего хлебозавода ночью в Новосибирске

Хлебозавод загорелся в Ленинском районе Новосибирска поздно вечером 29 июля. Огонь охватил 250 квадратов – из помещений эвакуировали более 70 человек. Об этом передают на сайте Росгвардии.

В 22:14 загорелся завод на улице Широкая. Пожар образовался в вентиляционной шахте и на кровле склада. Открытый огонь устраняли почти два часа.

«Сообщив о пожаре экстренным службам, росгвардейцы прибыли на место происшествия. От сотрудника службы безопасности завода они установили, что на территории находится до ста работников. Приняв необходимые меры для исключения паники среди граждан, правоохранители незамедлительно организовали эвакуацию людей в двух направлениях с целью исключения давки. Всего с предприятия было эвакуировано около 80 человек»,

сообщили в Росгвардии.

С происшествием справлялись 16 единиц техники и 56 человек, из них от МЧС 13 техники и 49 личного состава. Во время пожара никто не пострадал.

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