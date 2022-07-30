Здание хлебокомбината "Восход" тушили ночью в Новосибирске

Здание хлебокомбината "Восход" тушили ночью в Новосибирске
Здание хлебокомбината "Восход" тушили ночью в Новосибирске
Вчера, 09:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО
Более 50 человек боролись с ночным пожаром на кровле складского помещения хлебокомбината, расположенного на улице Широкой

Поздно ночью в пятницу, 29 июля, на пульт дежурного пожарной охраны в Новосибирске поступило сообщение о горящей крыше производственного помещения на улице Широкой в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь охватил вентиляционную шахту и кровлю здания.

На ликвидацию открытого пламени ушло полтора часа, общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Никто не пострадал.

Всего для ликвидации ЧП было привлечено 16 спецмашин и 56 человек, добавили в ведомстве.

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