Здание хлебокомбината "Восход" тушили ночью в Новосибирске

Поздно ночью в пятницу, 29 июля, на пульт дежурного пожарной охраны в Новосибирске поступило сообщение о горящей крыше производственного помещения на улице Широкой в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь охватил вентиляционную шахту и кровлю здания.