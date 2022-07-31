Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском

По информации ГУ МЧС региона, в полночь соседи заметили дым из окон дома семьи по улице Центральная в Коченевском районе и вызвали пожарных. По прибытию из-за огня в здании обрушился потолок. Смогла выбраться только пожилая женщина, которую увезли в больницу с ожогами.