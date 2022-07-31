Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском

Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском
Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском
Вчера, 11:15ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
Крупный пожар в дачном доме унес жизни четырех членов семьи в СНТ «Энергетик» Новосибирской области ночью 31 июля. Следователи возбудили уголовное дело.

По информации ГУ МЧС региона, в полночь соседи заметили дым из окон дома семьи по улице Центральная в Коченевском районе и вызвали пожарных. По прибытию из-за огня в здании обрушился потолок. Смогла выбраться только пожилая женщина, которую увезли в больницу с ожогами.

«Во время тушения в доме нашли погибшими четырех человек. Из них двое детей – 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Полностью ликвидировали пожар примерно в 2 часа ночи», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

На место трагедии приехали следователи СУ СКР региона. Они изъяли электроприборы и проводку.

«По ним назначили экспертизу. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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