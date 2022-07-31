Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском

По информации ГУ МЧС региона, в полночь соседи заметили дым из окон дома семьи по улице Центральная в Коченевском районе и вызвали пожарных. По прибытию из-за огня в здании обрушился потолок. Смогла выбраться только пожилая женщина, которую увезли в больницу с ожогами.
«Во время тушения в доме нашли погибшими четырех человек. Из них двое детей – 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Полностью ликвидировали пожар примерно в 2 часа ночи», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
На место трагедии приехали следователи СУ СКР региона. Они изъяли электроприборы и проводку.
«По ним назначили экспертизу. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - добавили в ведомстве.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.