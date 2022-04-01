Торговый центр «Пирамида» эвакуировали из-за пожара в Новосибирске

Торговый центр «Пирамида» эвакуировали из-за пожара в Новосибирске
Торговый центр «Пирамида» эвакуировали из-за пожара в Новосибирске
Сегодня, 17:45ПолитикаПолина СимаковаФото: Медиахолдинг 1Mi
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение – никто не пострадал

В пятницу, 1 апреля, произошел пожар в ТЦ «Пирамида» на улице Красный проспект в Новосибирске – посетителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Возгорание произошло из вытяжки на третьем этаже – помещение было задымлено, но никто не пострадал. В считанные минуты на место прибыли несколько пожарных машин.

в ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что по предварительным данным, произошло возгорание жировых отложений в вентиляции. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы