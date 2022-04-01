Торговый центр «Пирамида» эвакуировали из-за пожара в Новосибирске

В пятницу, 1 апреля, произошел пожар в ТЦ «Пирамида» на улице Красный проспект в Новосибирске – посетителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Возгорание произошло из вытяжки на третьем этаже – помещение было задымлено, но никто не пострадал. В считанные минуты на место прибыли несколько пожарных машин.
в ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что по предварительным данным, произошло возгорание жировых отложений в вентиляции. В настоящее время открытое горение ликвидировано.