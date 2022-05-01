Мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником 1 мая

Градоначальник отметил, что Новосибирск носит почетное звание - город трудовой доблести. в воскресенье, 1 мая, мэр Анатолий Локоть поздравил всех новосибирцев, которые трудятся на благо нашего города. Он поблагодарил трудящихся горожан и ветеранов труда, а также пожелал всем здоровья.

Мэр Новосибирска поздравил граждан с праздником Весны и Труда - 1 мая 2022. Поздравление он опубликовал на официальном сайте мэрии. Как отметил глава города, День Весны и Труда объединяет всех работающих граждан, в том числе и тех, кто трудится на благо города. Также градоначальник напомнил, что Новосибирск носит название города трудовой доблести. «Дорогие новосибирцы! Уважаемые трудящиеся и ветераны труда! Примите самые теплые поздравления с 1 Мая – Праздником Весны и Труда! Как бы ни менялся мир, во все времена остаётся неоспоримой ценность человеческого труда – созидательного, добросовестного, приносящего пользу обществу. Этот весенний праздник объединяет всех работающих граждан, всех, кто любит свое дело и усердно трудится на благо своего города и всей страны. Первомай стал символом солидарности, объединения и взаимной поддержки для всех рабочих мира. Всё, чем гордится Новосибирск, все его достижения: и прошлые, исторические, и сегодняшние – это результаты упорной каждодневной работы его жителей. Растут новые микрорайоны, строятся школы, детские сады, общественные учреждения, развивается инфраструктура. Общими усилиями, честным и упорным трудом мы способны преодолеть все трудности, которые в последнее время испытывает наша страна, и выполнить все поставленные задачи. Сейчас нам особенно важно сплотиться и продолжать работать во имя общей цели. В этот весенний день хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто не жалея сил работает для развития и процветания нашего города. От всего сердца желаю вам здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения, реализации всех намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, душевного спокойствия, радости и благополучия!», - поздравил новосибирцев Анатолий Локоть.

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