Новая мусорная концессия – документы: что будет обсуждать Заксобрание 14 июля 2022

Проект новой мусорной концессии был внесен в Законодательное собрание Новосибирской области 29 июня 2022. Документы мусорной концессии 2022 предоставлены Atas.info заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадимом Агеенко.
После провала и расторжения первой мусорной концессии, не реализованной с 2016 года, принятие второй концессии представляет настолько сложный и спорный вопрос, что для его обсуждения ЗС даже созывает внеочередную сессию 14 июля 2022. Депутатов вызовут из отпусков.
И в новом концессионном соглашении остался принцип компенсации концессионеру «недополученных доходов» из бюджета области. Если объемы ТКО окажутся меньше минимального уровня, указанного в соглашении, «Концедент обязуется предоставлять Концессионеру Субсидию в целях возмещения Недополученных доходов», сказано в документе. То есть бюджету придется доплатить, если мусора окажется мало. Субсидией называется безвозмездная финансовая помощь от властей. Детальные условия предоставления субсидий изложены в Приложении №8.
В случае досрочного расторжения соглашения концедент обязан выплатить концессионеру (или финансирующей организации) компенсацию, размер которой регламентирует Приложение №5.
Комплексы планируют работать с отходами вплоть до 4,5 класса опасности. «Объект Соглашения предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый, строительный мусор, а также строительных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности».
Места расположения комплексов минимально отличаются от предыдущих: в Верх-Туле совсем без изменений, в Раздольном участок перенесен на территорию бывшего «Пчелоцентра». Кадастровые номера участков, отведенных под левобережный и правобережный комплексы мусоропереработки, указаны в приложениях к концессионному соглашению.
На строительство комплексов отводится три года, они должны заработать в 2025 году. Соглашение заключается на 25 лет, при этом тариф концессионера достигает максимальных значений с 2026 по 2036 год.
Общий объем инвестиций концессионера в создание объекта соглашения (мусоросортировочного комплекса) в Верх-Туле планируется 3.377 млрд. рублей при мощности 300 тыс. тонн мусора в год, в Раздольном 3.653 млрд. рублей при мощности 330 тыс. тонн ТКО в год.
15 июня в ходе обсуждения последствий расторжения первой мусорной концессии депутаты Заксобрания высказали министрам правительства области жесткую критику в адрес несостоявшегося проекта, звучали предложения не допускать к работе с новой концессией компании, связанные с группой «ВИС», и опасения, что новое соглашение может снова оказаться невыгодным для области.
Депутат Вадим Агеенко считает, что фактически «стоимость новой концессии не сократилась, как рекомендовала рабочая группа Знаткова В.М. (первый вице-губернатор Новосибирской области. Прим.ред.) а, наоборот, выросла на 54%» по сравнению со старой концессией.
«Первое, что бросается в глаза – цена концессий искусственно завышена в том числе введением в объект площадок компостирования, что совершенно не требуется действующим законодательством и экономически не обосновано в наших сибирских условиях (из компоста получается только технический грунт, который пойдет на полигон как изолирующий грунт).
Стоимость Верх-Тула (капитальные затраты) – 3,377 млрд. рублей в т.ч. участок компостирования – 691 млн. руб. Стоимость Раздольное – 3,653 млрд. рублей в т.ч. участок компостирования – 749 млн. руб. Если учесть, что в новой концессии мощность объектов сокращена: МСК до 300 тыс.тонн (- 25%), полигон до 150 тыс.тонн (-50%), то средняя приведенная стоимость новых объектов становится ещё больше чем это было в старой золотой концессии: Верх-Тула (Левобережный) – 12,5 млн. рублей за 1000 тонн; Раздольное (Правобережный) – 12,3 млн.рублей на 1000 тонн, что на 54% больше чем в старой концессии», - сообщил он в комментарии для Atas.info 1 июля.
Также Агеенко отмечает в новом проекте рост тарифа концессионера и земельных участков. «Значительное завышение тарифов концессионера. Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3,5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5,8 раз…
Ещё одно не объяснимое новшество новой концессии – это значительное увеличение земельных участков под строительство значительно сокращенных по мощности объектов (МСК – 300 тыс.тонн, полигон – 150 тыс.тонн). Если в старой концессии под значительно большие объекты (МСК – 400, полигон – 300) выделялось по 77 Га земли и этого вполне хватало, то в новой концессии под меньшую мощность объектов площадь выделенных земельных участков составила: Верх-Тула: 86,6 Га (+12%), в т.ч. 6,0 Га – земли сельхозназначения (в т.ч. назначение посадка картофеля) Приложение No3; Раздольное: 271 Га (больше в 3,5 раза), из них 9 Га с обременением».
Полный комментарий, в котором депутат сравнивает параметры проекта со старой концессией, можно скачать отдельным файлом.
Детальные отличия цифр новой концессии от старой предстоит оценить экспертам. Только тексты концессионных соглашений по каждому из полигонов составляют более 110 страниц. Файлы документов концессии можно скачать на Atas.info.
Первая концессия 2016 года была заключена правительством Новосибирской области для строительства двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд. рублей сроком на 40 лет. Соглашение предполагало компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн мусора в год. Осенью 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% компании концессионера «Экология-Новосибирск». Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд. до 4,3 млрд. рублей и срок с 40 до 25 лет. Работы по созданию мусороперерабатывающих комплексов в Верх-Туле и Раздольном так и не были начаты. В мае 2021 губернатор Андрей Травников заявил о расторжении мусорной концессии по согласию сторон.