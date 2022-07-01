Новая мусорная концессия – документы: что будет обсуждать Заксобрание 14 июля 2022

Стоимость Верх-Тула (капитальные затраты) – 3,377 млрд. рублей в т.ч. участок компостирования – 691 млн. руб. Стоимость Раздольное – 3,653 млрд. рублей в т.ч. участок компостирования – 749 млн. руб. Если учесть, что в новой концессии мощность объектов сокращена: МСК до 300 тыс.тонн (- 25%), полигон до 150 тыс.тонн (-50%), то средняя приведенная стоимость новых объектов становится ещё больше чем это было в старой золотой концессии: Верх-Тула (Левобережный) – 12,5 млн. рублей за 1000 тонн; Раздольное (Правобережный) – 12,3 млн.рублей на 1000 тонн, что на 54% больше чем в старой концессии», - сообщил он в комментарии для Atas.info 1 июля.