Внеочередную сессию ЗС созовут в Новосибирске из-за мусорной концессии 14 июля 2022

Новую мусорную концессию не будут обсуждать на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 7 июля, как планировалось. Для обсуждения спорного проекта созывают внеочередную 24-ю сессию 14 июля. Депутатов на нее вызовут из отпуска.

В повестке дня очередной 23-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области, созываемой 7 июля 2022 распоряжением председателя регионального парламента Андрея Шимкива, отсутствует обсуждение проекта новой мусорной концессии. Главными в повестке дня 23-й сессии указаны другие вопросы Фото: Сайт Законодательного Собрания Новосибирской области Это противоречит планам, озвученным 15 июня на совместном заседании строительного и бюджетного комитетов ЗС. Там проект новой концессии вызвал яростные споры и критику депутатского корпуса. В мае прежняя мусорная концессия, так и не реализованная с 2016 года, была расторгнута по обоюдному согласию правительством Новосибирской области и концессионером – ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу ВИС). Андрей Шимкив: «Группе ВИС надо извиниться перед населением Новосибирской области» В планах ЗС Новосибирской области появилась внеочередная 24-я сессия, которая пройдет 14 июля 2022. Проект новой мусорной концессии станет ее главным вопросом. На эту сессию парламентариев придется отзывать из отпуска. «На сессии 7 июля запланировано 60 вопросов. Обсуждение поправок в бюджет области будет долгим. Времени только на это потребуется часа четыре. Учитывая накал страстей [вокруг мусорной концесс] и действия, которые провело правительство после всех рабочих групп и комитетов, решили еще одну сессию созвать. Потому что по концессии надо разговаривать предметно. Это решение всех фракций. Лучше спокойно и в рабочем порядке это рассматривать», - пояснил Atas.info такое решение заместитель председателя ЗС Андрей Панферов. Кто виноват в забастовке водителей мусоровозов, потрясшей Новосибирск в апреле 2022 Кроме мусорной концессии депутаты перенесли на 14 июля еще 9 вопросов. Но, несомненно – именно концессия будет «гвоздем программы» внеочередной сессии.

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