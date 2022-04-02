Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 2 апреля 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 2 апреля 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 2 апреля 2022
Сегодня, 06:03ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Вооруженные силы РФ продолжают проведение военной спецоперации на Украине – они продвинулись за день на 8 километров

Российские военные продолжают активное наступление на украинские населенные пункты – авиация поразила 40 военных объектов. Об этом сообщили на вечернем брифинге Минобороны РФ 1 апреля.

Два украинских вертолета Ми-24 1 апреля около 05:00 утра по московскому времени на маленькой высоте проникли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по нефтебазе в Белгороде – были повреждены резервуары, а также начался пожар.

В Минобороны РФ подчеркнули, что с данного объекта снабжение топливом осуществлялось только для гражданского населения.

Российские военные зачистили от националистов населенный пункт Урожайное и продолжают вести бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Военным удалось продвинуться за день на 8 километров – уничтожена украинская мотопехотная рота, которую поддерживал танковый взвод.

Уничтожен штаб группировки войск Украины на территории населенного пункта Шахтерское при помощи высокоточных крылатых ракет «Оникс» берегового комплекса «Бастион». Там погибло до 40 военных украинцев, 5 единиц бронетехники и различные автомобили были уничтожены.

Оперативно-тактическая авиация поразила 40 военных объектов Украины – два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Военные из России с помощью ПВО сбили в воздухе один вертолет Ми-24 возле Гуляй Поле и четыре беспилотных летательных аппарата в Новомихайловке, Изюме и Харькове.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники.

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