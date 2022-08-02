Региональные власти направят в муниципалитеты еще 2,6 млрд. рублей

Региональные власти направят в муниципалитеты еще 2,6 млрд. рублей
Региональные власти направят в муниципалитеты еще 2,6 млрд. рублей
Вчера, 15:27ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
За счёт средств федерального бюджетного кредита муниципалитеты Новосибирской области получат дополнительно 2,6 млрд рублей, почти 90 процентов этой суммы будет направлено в бюджет Новосибирска – 2,3 млрд.

О выделении муниципалитетам, муниципальным бюджетам бюджетных кредитов заявил Губернатор Андрей Травников. Решение о дополнительной поддержке экономики региона было принято 1 августа на заседании регионального Правительства.

Это стало возможным после подписания соглашения между Новосибирской областью и Министерством финансов РФ, заявил глава региона.

«В соответствии с решением Правительства Российской Федерации кредиты долгосрочные, до 2027 года и практически «бесплатные» — под 0,1 процента годовых. Целевой характер кредита позволит нашим коллегам из муниципалитетов, из городов, районов и поселений заместить бюджетными кредитами коммерческие кредиты и значительно снизить свои расходы на обслуживание муниципального долга, направить средства на решение первоочередных социальных и экономических задач», — подчеркнул Андрей Травников.

правительство
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