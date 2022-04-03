Апелляцию отклонили: мэрия Новосибирска заплатит "АльянсСтрою" 293 млн. рублей

Напомним, застройщик достраивал спорткомлекс и уже начал подготовку к возведению рядом восьмиэтажного бизнес-центра, когда власти свернули стройку из-за протестов населения.
В итоге компании пришлось остановить стройку спортивного комплекса, который был готов на 95%, а также уйти со смежного участка, где вырубили деревья и подготовили площадку для новой стройки.
Застройщик потребовал от мэрии возместить расходы. Это около 300 миллионов рублей. Однако, мэрия Новосибирска подала в арбитражный суд апелляционную жалобу.
— В бюджете таких затрат не предусмотрено. Безусловно, мы сейчас будем разбираться в решении суда. И я с большой уверенностью говорю, что мы, конечно, будем оспаривать это решение, — сказал журналистам НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
И вот суд поставил точку в этом деле - деньги придется отдать. Исковые требования удовлетворить.
"Взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» стоимость фактически понесенных расходов на строительство незавершённого строительством объекта: общая площадь застройки 7 560,9 кв.м., степень готовности 95%, адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021050:74, в пределах Железнодорожного района г. Новосибирска (площадь земельного участка 2729 кв.м.) в размере 293 575 198 рублей 68 копеек, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей. Перечислить обществу с ограниченной ответственностью «Прайм групп» с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в сумме 50 000 рублей. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в сумме 50 000 рублей", - говорится в постановлении Арбитражного суда.