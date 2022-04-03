Апелляцию отклонили: мэрия Новосибирска заплатит "АльянсСтрою" 293 млн. рублей

"Взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» стоимость фактически понесенных расходов на строительство незавершённого строительством объекта: общая площадь застройки 7 560,9 кв.м., степень готовности 95%, адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021050:74, в пределах Железнодорожного района г. Новосибирска (площадь земельного участка 2729 кв.м.) в размере 293 575 198 рублей 68 копеек, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей. Перечислить обществу с ограниченной ответственностью «Прайм групп» с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в сумме 50 000 рублей. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в сумме 50 000 рублей", - говорится в постановлении Арбитражного суда.