По веревке из простыней пыталась спуститься жительница Новосибирска

По веревке из простыней пыталась спуститься жительница Новосибирска
По веревке из простыней пыталась спуститься жительница Новосибирска
Сегодня, 09:52ПолитикаФото: АСТ-54
Необъяснимый по своей глупости инцидент произошел на Чистой Слободе в Новосибирске. Женщина пыталась спуститься по веревке из простыней.

Попытка спуститься по канату из простыней не удалась. Женщина упала с высоты, сообщает "АСТ54".

Женщина, как сообщают очевидцы происшествия, жива, помощь до приезда скорой помощи ей оказал мужчина.

Зачем нужно было прибегать к такому странному способу перемещения - не понятно. Комментаторы высказывают несколько предположений, каждое из которых напоминает анекдот. Тем не менее, женщине не до смеха. Она получила травмы и сейчас находится в медицинском учреждении. тало известно, что она 1992 года рождения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы