По веревке из простыней пыталась спуститься жительница Новосибирска

Попытка спуститься по канату из простыней не удалась. Женщина упала с высоты, сообщает "АСТ54".
Женщина, как сообщают очевидцы происшествия, жива, помощь до приезда скорой помощи ей оказал мужчина.
Зачем нужно было прибегать к такому странному способу перемещения - не понятно. Комментаторы высказывают несколько предположений, каждое из которых напоминает анекдот. Тем не менее, женщине не до смеха. Она получила травмы и сейчас находится в медицинском учреждении. тало известно, что она 1992 года рождения.