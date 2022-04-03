По веревке из простыней пыталась спуститься жительница Новосибирска

Необъяснимый по своей глупости инцидент произошел на Чистой Слободе в Новосибирске. Женщина пыталась спуститься по веревке из простыней.

Попытка спуститься по канату из простыней не удалась. Женщина упала с высоты, сообщает "АСТ54". Женщина, как сообщают очевидцы происшествия, жива, помощь до приезда скорой помощи ей оказал мужчина. Зачем нужно было прибегать к такому странному способу перемещения - не понятно. Комментаторы высказывают несколько предположений, каждое из которых напоминает анекдот. Тем не менее, женщине не до смеха. Она получила травмы и сейчас находится в медицинском учреждении. тало известно, что она 1992 года рождения.

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